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В Оренбурге спасли похищенную 12-летнюю школьницу после звонка из багажника

Опубликовано 18.01.17 12:30 В Оренбурге спасли похищенную 12-летнюю школьницу после звонка из багажника

Двенадцатилетней девочке в Оренбурге во время похищения удалось отправить смс и дозвониться до матери из багажника.

Двенадцатилетней девочке, которую похитили в Оренбурге, удалось отправить СМС и дозвониться матери из багажника машины похитителя, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного управления СК Анжелика Линькова.

Как писал Topnews, на девочку напали днем 17 января у жилого дома в Оренбурге. Ее насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Вечером девочку нашли в районе городской свалки живой и без видимых признаков насилия.

По факту происшествия возбуждено уголовное ужшкммт дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего"). По подозрению в преступлении задержали 29-летнего жителя Пермского края. Он подтвердил причастность к похищению. Следователи возбудили уголовное дело.

Как рассказала Линькова, девочка, находясь в багажнике, сумела отправить матери сообщение и недолго поговорить с ней и попросить помощи. Поскольку мать незамедлительно обратилась в полицию, ребенка быстро нашли живым и невредимым. Первоначально следствие считало, что похитителей двое, однако, как оказалось позже, преступник действовал один.

Это житель Пермского края, он находится в Оренбурге с ноября прошлого года. Подозреваемый работал в коммерческой организации рабочим, не женат, детей нет. Следователи проверят причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям, в том числе к нападению на двух девочек в поселке Степной.
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