Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что возврат Донбасса мирным путем возможен лишь при одном условии.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сделала очередное заявление, после которого киевские политики вновь обвинят ее в предательстве и «работе на Москву». Бывшая военнослужащая предложила соотечественникам «сдать» Крым ради возвращения Донбасса, пишет "МК".

«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», - заявила Савченко в эфире ужшкммт телеканала «112 Украина».

По ее мнению, "сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки" депутаты Рады, от Крыма "на определенное время" придется отказаться.

"Крым — это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины – ред.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь <…> Это не две недели и не два месяца, но это война", — цитирует Савченко РИА Новости.

"Оптимальным вариантом" мирного решения вопроса Савченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом. По ее мнению, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически "несамостоятельна".