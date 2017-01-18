YouTube "взорвало" ВИДЕО со "снежными людьми" в Йеллоустонском парке

На появившемся на Ютуб ВИДЕО запечатлена группа странных существ, снятая веб-камерами, установленными на территории национального парка.

Направленная на легендарный гейзер Старый Служака в Йеллоустонском национальном парке, штат Вайоминг, США, веб-камера засняла шесть странных существ, которых многие уже окрестили "снежными людьми".

По крайней мере так утверждает исследователь, зарегистрированный на YouTube под ником Bahinko. Именно он разглядел на двух своих мониторах группу двигающихся темных объектов и, вспомнил, что несколько лет назад именно в этом месте группа снежных людей ужшкммт была заснята на видео другими очевидцами.

Как видно из представленной записи, сначала оператор Йеллоустонского парка отвернул веб-камеру от затихшего гейзера и направил ее в другую сторону.

"Я заметил какое-то движение, мне показалось, что в снегу сидят два человека в черном. Вскоре к ним подошла одна темная высокая фигура, а затем присоединилась еще группа из трех человек", - рассказал Bahinko.

YouTube ВИДЕО со "снежными людьми" в Йеллоустоунском парке "взорвала" Сеть

"Я очень боюсь, что из-за плохого качества никто не будет смотреть это видео, но я думаю, что это может быть важно. Видео ужасно и размыто, но если посмотреть его пару раз, то на нем достаточно хорошо видно, что происходит", - добавил он.

Через некоторое время оператор снова изменил положение камеры, и группа Бигфутов пропала из поля зрения. Пользователи подозревают, что камера специально была отведена от места скопления странных фигур.

В свою очередь, скептически настроенные юзеры заявили, что заснятые "снежные люди" на самом деле являются обычными туристами. Каких-либо официальных комментариев на этот счет пока не поступало.