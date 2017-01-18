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Москвичу отказали в рабочем месте из-за всего шести друзей во "ВКонтакте"

Опубликовано 18.01.17 11:14 Москвичу отказали в рабочем месте из-за всего шести друзей во "ВКонтакте"

Москвичу отказали в рабочем месте из-за малого числа друзей в соцсетях.

В Сети набирает популярность история о жителе Москвы, которого отказались принять на работу из-за малого количества друзей в социальных сетях. Сотрудница HR-отдела решила, что такой человек не сможет освоиться в рабочем коллективе. Об этом рассказал пользователь популярного развлекательного портала Pikabu.

"Я работаю в средней московской компании в продажах. Мой друг на днях уволился со старой работы после того, как ужшкммт у них сменился начальник отдела. Пока искать новое место работы не начал, но я предложил зайти на собеседование к нам в компанию (требуются специалисты по продажам, которые разбираются в технике). Дал ему телефон и электронную почту HR-отдела", - написал подписчик портала.

По его словам, опыт работы друга компании подходил идеально (продажи в той же самой сфере, корпоративные клиенты), плюс он имеет высшее техническое образование. С прошлой работы есть несколько грамот за первые места и даже корпоративные знаки отличия (что-то вроде медалей и т.д.).

"То есть в продажах он себя чувствует как рыба в воде, хотя сам эту профессию не очень любит. В конце рабочего дня по просьбе руководителя я позвонил рекрутеру, которая собеседовала моего друга (молодая девушка, работает у нас недавно). Спросил, понравился ли ей новый кандидат", - продолжил блогер.

В итоге состоялся следующий диалог:

- Ну как он?

- Не знаю, показался странным. Наша компания ему откажет.

- Почему? - тут я очень сильно удивился.

- Плохая характеристика после прохождения теста. И еще я его "ВКонтакте "нашла, а у него в друзьях только 6 людей. Значит, плохо в коллективе освоится.

- Это откуда такие выводы?

- У меня высшее психологическое образование.

Комментаторы обрушились с критикой и на рекрутера-"психолога", и на компанию, где таких специалистов берут на работу. Сотрудница, прочитав о себе массу негативных отзывов, пожаловалась начальству, хотя все участники событий остались анонимными. В итоге автора поста и рекрутера вызвали на ковер с участием руководства, а друг рассказчика отказался проходить новое собеседование, уже непосредственно с начальником отдела.
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