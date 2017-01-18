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Крещение 2017: когда набирать воду, какого числа, где и когда купаться в проруби в Москве

Опубликовано 18.01.17 10:15 Крещение 2017: когда набирать воду, какого числа, где и когда купаться в проруби в Москве

Крещение Господне: где купаться и список мест для купания в Крещение 2017 в Москве, когда набирать воду, приметы на Крещение, а также многое другое - читайте в обзоре Topnews.

Крещение 2017: какого числа?

Праздник Крещения Господня или Богоявления православные верующие традиционно отмечают 19 января 2017 года. Это один из самых древних и почитаемых праздников христианской Церкви. 

По библейскому преданию считается, что в этот день сам Бог приходит в мир, чтобы явить Свет Неприступный.

"И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое ужшкммт благоволение» (Мк. 1,9-11)"", - сказано в Евангелие. На тот момент Иисусу было 30 лет.

Традиционно в канун Крещения, 18 января, установлен строгий пост в течение всего дня, а вечером отмечается Сочельник, когда хозяйки готовят постную пищу.

Купание в проруби на Крещение 2017

В память событий библейских времен, когда Спаситель освятил воду, устраивают водосвятие, когда в преддверии праздника освещается вода в храмах. На сам праздник Богоявления также освящается вода в реках или других местах, где берут воду. Такую воду верующие хранят целый год, пьют во время болезни и жизненных невзгод для поддержания духа.

На Крещение также принято окунаться в ледяную воду с головой, перед этим трижды перекрестившись и произнеся:"Во имя Отца и Сына, и Святого Духа". Окунаться следует также 3 раза, осеняя себя крестом.

Однако специалисты предупреждают, что купание в проруби на Крещение вовсе не является праздным развлечением и имеет целый ряд противопоказаний по здоровью

Крещение 2017: когда набирать воду 

Верующие набирают крещенскую воду из ручья или любого другого природного источника. Лучше всего сделать это до рассвета. После этого такую освященную воду можно использовать по своему усмотрению - умываться, пить, добавлять в напитки или даже косметические средства. 

Где купаться на Крещение в Москве 2017?

Купание на Крещение в Москве 2017 будет организовано в 59 местах и 10 купелях. По прогнозам властей, их посетят около 140 тысяч человек. По словам госинспектора по маломерным судам по столице Владимира Волкова, купания на Крещение в Москве начнется 18 января 2017 года в 18.00, а закончится до 12.00 19 числа с возможностью продления в случае большого числа желающих.

Список мест для купания в Крещение 2017 в Москве ФОТО: МЧС РФ по Москве

Метеорологи прогнозируют небольшой мороз на Крещение - до минус 10 градусов Цельсия. Однако, несмотря на относительно теплую погоду, спасатели не рекомендуют проводить в воде более минуты. 

На Крещение 19 января 2017 года в Москве будут дежурить более 770 сотрудников МЧС, примерно 1,6 тысячи полицейских и 61 бригада медиков.

Когда крестить ребенка в 2017 году

Вопрос о том, когда крестить ребенка в 2017 году традиционно встает в день Крещения Господня. Так, по словам экспертов, таинство лучше всего проводить по четвергам, а самыми благоприятными для этого днями в 207 году являются следующие дни в каждом месяце: 

январь — 9, 11, 12, 20;

февраль 7, 9, 21, 27;

апрель — 4, 11, 18, 22;

май — 2, 6, 10, 12;

июнь — 3, 8, 12, 24;

июль — 4, 7, 21, 29;

август — 2, 4, 16, 26;

сентябрь — 14, 16, 28;

октябрь — 3, 9, 18;

ноябрь — 2, 8, 16, 18;

декабрь — 24, 27.

Крещение Господне 2017: приметы, гадание

День Богоявления завершает собой период Святок, традиционно используемый на Руси для того, чтобы приоткрыть тайну будущего и узнать, что ждет человека или семью в ближайший год.

Так, вечером на Крещение незамужние девушки выходили на улицу и окликали суженых. Если навстречу девушке шел молодой парень, то это расценивалось как добрый знак.

Кроме того, в крещенский сочельник молодые люди спрашивали имя у прохожих — у женщин мужское, у мужчин женское. Считалось, что именно так будут звать жениха или невесту гадающего.

Еще в лунный вечер на Крещение девушки ходили к дверям запертой церкви и прислушивались к тишине. Считалось, что звуки, которые причудятся им в этот момент раскроют будущее на новый год.
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