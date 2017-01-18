СКР возбудил уголовное дело после пропажи тела пенсионерки из морга в Красноярске.

Следователи выясняют обстоятельства пропажи тела пожилой женщины из морга в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по региону Ольга Шаманская.

По данным следствия, тело 88-летней женщины поступило в отдел экспертизы 6 декабря 2016 года. На следующий день было проведено исследование, "после которого санитаром тело транспортировано в холодильную камеру, расположенную на цокольном этаже морга".

12 декабря в регистратуру морга обратилась родственница умершей. Сотрудники учреждения не смогли ужшкммт выдать тело, поскольку оно пропало. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, причастные к его совершению. Производится допрос сотрудников морга с использованием полиграфа. Наряду с другими рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении, утверждают в СКР.