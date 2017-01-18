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СМИ: корпоратив чиновников правительства РФ в Москве закончился дракой

Опубликовано 18.01.17 09:48 СМИ: корпоратив чиновников правительства РФ в Москве закончился дракой

Подчиненные заместителя председателя правительства России Ольги Голодец подрались во время новогоднего корпоратива в элитном ресторане Москвы.

Подчинённые заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец подрались во время новогоднего корпоратива в элитном ресторане Москвы. Оппонентами чиновников стали сотрудники частного предприятия, также отмечавшие праздник в этом заведении. В драке участвовало более 20 человек, сообщает Лайф.

По данным издания, всё произошло в караоке-баре "Кадриль" на Пушечной улице в центре Москвы. В тот момент там секретариат и помощники зампреда правительства отмечали приближающиеся праздники, отдельно уточняется, что за свой счет, а не из ужшкммт бюджетных средств.

Как рассказал источник издания, в разгар застолья мужчины вышли на улицу, чтобы покурить, и рядом с баром у них завязалась потасовка с другими гостями заведения. Ими оказались сотрудники столичного частного предприятия, которые также пришли с коллегами отметить наступающий праздник.

Вскоре началась драка между гостями, в которую вмешались охранники ресторана. Несколько человек получили травмы и обратились в медпункт, а избившие подчинённых Ольги Голодец скрылись. На место был вызван наряд полиции, сотрудники правоохранительных органов опросили участников драки, после чего объявили в розыск обидевших чиновников гостей.

О побоях заявили лишь сотрудники правительства, встречного заявления не последовало.
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