По данным журналистов в деле фигурирует российский олигарх Михаил Фридман.

16 января 2017 года в аэропорту Мадрида по прилету из Голландии был арестован некий Петер Уакки, являющийся управляющим испанской IT-компании Zed+, проходящей в ФБР и ЦРУ по делу о взломе серверов Демократической партии США. Об этом сообщает издание El Confidencial.com.

По утверждению журналистов, совладельцами зарегистрированной в Нидерландах компании Zed+ и непосредственными руководителями Уакки являются проживающий в Лондоне российский олигарх Михаил Фридман, состояние которого оценивается в 16 млрд долларов США, а также его друг и доверенный партнер по бизнесу Ваге Енгибарян.

Испанские ужшкммт правоохранители подозревают компанию Zed+ и лично Петера Уакки в незаконном выводе из компании 30 млн долларов с помощью созданной якобы при участии Фридмана "Группы Темафон" в подставные фирмы Vstrecha с последующим переводом этих средств в компанию FunBox, которая, по утверждению Департамента по борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями Испании, принадлежит семье российского министра Александра Колокольцева.

По информации журналистов, Zed+, переводила средства в созданные специально для этого компании Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion, чьим владельцем являются VimpelCom Фридмана и Bambalia и Gervaser Енгибаряна.

При этом Фридман якобы даже удостоился целой страницы в нашумевшем докладе о российских хакерских атаках, подготовленном спецслужбами США и Великобритании и переданном на прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу. Российского при этом называют одним из организаторов взлома серверов Демократической партии США и компрометации Хиллари Клинтон.

Как утверждает испанский Департамент по борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями, арестованный в Мадриде Уакки занимался сокрытием нелегальной деятельности всех указанных компаний, а также отвечал за сохранение в тайне всех незаконных операций, которые проводили дочерние предприятия. Также он должен был не допускать проведения эффективных расследований, которые неоднократно пытались предпринять другие акционеры Zed+, и попыток других участников рынка войти в капитал компании Zed+. Испанские СМИ отмечают, что Уакки якобы получал миллионные зарплаты, которые выплачивались ему через фонд Highland Marine Stichting.