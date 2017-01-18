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Захарова прокомментировала идею "подарить Сноудена Трампу"

Опубликовано 18.01.17 09:13 Захарова прокомментировала идею "подарить Сноудена Трампу"

Тем временем Сноудену еще на два года продлили вид на жительство в России.

Экс-заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл заявил отечественным СМИ, что у президента России есть «отличная возможность» сделать подарок своему будущему коллеге Дональду Трампу к инаугурации, выдав США разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена, которому продлили срок вида на жительство в нашей стране, пишет "КП".

Эту новость в своем Facebook прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Какие-то странные эти «бывшие» у них. Британский «экс» накопал на американского президента какую-то чушь. Американский уже не первый раз отмечается крайне человеконенавистническими заявлениями. Не так ужшкммт давно именно этот самый Морелл призвал убивать русских в Сирии. Самое смешное, что бывший зам главы ЦРУ !!! не знает, что Сноудену только что продлён срок вида на жительство в России ещё на пару лет», - написала она.

По ее словам, суть того, что предложил Морелл - "это идеология предательства". "Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты", - добавила она.
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