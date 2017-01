Американский президент Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее — Брэдли Мэннинг), отбывающей 35-летний срок тюремного заключения за публикацию секретных документов Пентагона.

"Челси Элизабет Мэннинг… Смягчение наказания: тюремный срок истечет 17 мая 2017 года", — цитирует РИА Новости постановление Белого дома.

Челси Мэннинг - Брэдли Мэннинг - до и после смены пола ФОТО

Челси Мэннинг в 2010 году в Ираке была известна как рядовой Брэдли Мэннинг, ныне сменивший пол.

В 2013 году трибунал приговорил его к 35 годам тюремного заключения за разглашение секретных документов о деятельности правительства и американских дипломатов. В тюрьме Брэдли ужшкммт добился права пройти операцию и изменить пол. Секретная информация, переданная им, была опубликована на сайте WikiLeaks и сделала его всемирно известным.

В прошлом году Мэннинг дважды пыталась покончить с собой.

NYT подчеркивает, что Челси уже отбыла 7 лет из своего срока и что ее приговор - самый суровый из всех, что когда-либо выносились в США по делам, связанным с утечкой секретных данных. WikiLeaks получил от Мэннинг более 700 тысяч военных и дипломатических документов. Среди переданных и опубликованных документов были видеозаписи воздушных ударов, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш Госдепартамента США.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден поблагодарил уходящего президента Барака Обаму за смягчение приговора информатору сайта WikiLeaks Брэдли Мэннингу,

"Пусть это будет сказано здесь со всей серьезностью, с добрым сердцем: Спасибо, Обама", — написал Сноуден в Twitter.

Также он поблагодарил всех, кто боролся за смягчение наказания Мэннинг в последние годы и отметил, что именно эти люди помогли в принятии такого решения.

Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN

В свою очередь, в официальном Twitter-аккаунте WikiLeaks появилось сообщение от имени Джулиана Ассанжа, в котором тот поблагодарил всех просивших о помиловании Мэннинг и отметил, что их смелость "сделала невозможное возможным".

Assange: "Thank you to everyone who campaigned for Chelsea Manning's clemency. Your courage & determination made the impossible possible."