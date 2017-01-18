Курс доллара на сегодня, 18 января 2017: Трамп ударил по доллару, а Бразилия - по нефти - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 18 января 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 18 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 января 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 18 января 2017 составляет 59,40 руб., курс евро на сегодня равен 63,28 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 18 января 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 58,04 руб. при покупке и 61,16 руб. при продаже банком, курс евро на 18 января 2017 равен 62,02 руб. и 62,02 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что пара рубль-доллар оказалась ужшкммт под влиянием двух факторов: слабой американской валюты и укрепившегося в первой половине вторника спроса на нефть, но 18 января они могут уйти со сцены, вернув на повестку дня тему коррекции.

"Во-первых, доллар может начать коррекцию после продолжительных распродаж, и этому может помочь Джанет Йеллен, которая выступает во второй половине дня. Любые намеки на то, что экономика США достаточно сильная, чтобы выдержать череду повышений ставки, будут восприниматься рынком как повод для покупок USD", - сказала Афанасьева.

Эксперт отметила, что нефть уже начала падение к вечеру вторника, а сегодня движение вниз может продолжиться, что может привести пару рубль-доллар обратно к уровню 60,00.

"Brent смогла извлечь свою выгоду из неожиданных комментариев Трампа. Его слова о силе доллара, которая угрожает конкурентоспособности США, вызвала обвал американской валюты и, соответственно, скачок цен номинированной в долларах нефти. Это помогло Brent вплотную подойти к 57,00 долл./барр., но ненадолго", - сказала аналитик, напомнив, что волна опасений по поводу добычи к вечеру захлестнула рынок, и произошло это из-за Бразилии.

"На сцену вернулся вопрос достижения баланса спроса и предложения на рынке. Дело в том, что Бразилия ответила отказом на предложение Саудовской Аравии сократить добычу", - сказала эксперт.

По ее словам, на рынке растет понимание того, что не все страны готовы сотрудничать, а балансировка спроса и предложения будет идти медленнее, чем предполагалось ранее, что является поводом для продажи нефти.

"Ближайшая цель на отметке 54,40 долл./барр", - добавила Афанасьева.