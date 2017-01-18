Маккейн признал за Россией роль главного игрока на Ближнем Востоке

По его мнению США приходится довольствоваться приглашением посетить переговоры по сирийскому вопросу.

Российский президент Владимир Путин добился для своей страны места ведущего игрока в ближневосточном регионе, а Соединенным Штатам приходится довольствоваться лишь приглашением посетить переговоры по сирийскому урегулированию в Астане. Такое заявление сделал сенатор Джон Маккейн в эфире телеканала MSNBC.

Как отметил политик, глава РФ не скрывал своих амбиций и "добился желаемого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках".

"Экономика России ужшкммт занимает всего 15-е место в мире, несмотря на это, она сейчас является крупнейшим игроком на Ближнем Востоке", — признал он.

Также Маккейн назвал "очень показательным" результатом тот факт, что "россияне, иранцы и турки пригласили Соединенные Штаты приехать на переговоры в столицу Казахстана".

"США не являются лидером. США даже не являются участниками, их просто пригласили", — сказал сенатор.

Lenta.ru напоминает, что 12 января 2017 года Маккейн заявил, что интерес Владимира Путина состоит в усилении России и ослаблении США, поэтому, по его словам, сотрудничество Вашингтона с Москвой по любым вопросам, в том числе в борьбе с боевиками ИГИЛ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещена в РФ) исключено.