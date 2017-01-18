СМИ рассказали, сколько платят протестующим против Трампа

Объявления с предложением за деньги поучаствовать в акциях протеста появились по крайней мере в 20 городах США.

Как минимум в 20 американских городах появились объявления с предложением принять участие за деньги в акциях протеста по поводу инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные издания, компания Demand Protest из Сан-Франциско, позиционирующая себя как "крупнейшая в США частная организация по обеспечению поддержки широких масс", выразила готовность платить демонстрантам по 2,5 тысячи долларов в месяц, а за непосредственное участие ужшкммт в мероприятиях — 50 долларов в час, причем активистам, занятым полный рабочий день, предлагается еще и медицинская страховка.

"Получай деньги, борясь против Трампа! Мы платим людям, которые уже политически мотивированы, для борьбы за то, во что они уже верят", — говорится в таком объявлении.

Отмечается, что компания особо заинтересована в тех, кто сможет принять участие в акции протеста 20 января — в день инаугурации Трампа.

Не исключается, что объявление Demand Protest на самом деле может оказаться мошенническим., хотя подобные вакансии предлагались жителям таких городов, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Остин, Шарлотт, Колорадо-Спрингс, Колумбус, Денвер, Детройт, Эль-Пасо, Форт-Уэрт, Джексонвилл, Окленд, Оклахома-Сити, Филадельфия, Финикс, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтл, Талса и Вашингтон.