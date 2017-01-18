Курс доллара на сегодня, 18 января 2017: прогноз по рублю на конец января дали эксперты

Курс валют на сегодня, 18 января 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на 18 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 января 2017, ЦБ РФ

Курс евро на сегодня поднялся на 5,56 копейки по сравнению с показателем вторника и составил 63,28 рубля, курс доллара на 18 января 2017, наоборот, опустился на 20,52 копейки и составил 59,40 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на вторник на 8,78 копейки и составила 61,1497 рубля.

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Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук напоминает, что конец 2016 года ужшкммт прошел под знаком укрепления рубля, что объясняется высокими ценами на "черное золото", а также позитивной статистикой по экономике и популярностью рубля в качестве валюты для сделок кэрри-трейд.

Эксперт отмечает, что курс доллара в начале 2017 года стабилизировался в диапазоне 59,2-60,5 рубля. Таким образом, при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, курс рубля останется в этом диапазоне до конца недели.

Долгожданная инаугурация президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года, по его словам, вряд ли кардинально изменит ситуацию, поэтому ее влияние на рынки будет минимальным.

Стоимость барреля нефти в рублях на данный момент составляет 3332, что ниже декабрьского уровня, но все равно является исторически высоким уровнем. Тем самым у российской валюты сохраняется большой потенциал для дальнейшего укрепления.

Динамика курса рубля на этой неделе, как отмечает эксперт, также будет зависеть от нефтяных котировок.

"На наш взгляд, до конца января курс рубля будет стабилен. На горизонте пока не видно факторов, способных сдвинуть курс USD/RUB из диапазона 58-61,5 рубля. Для EUR/USD аналогичными сильными уровнями выступают 61,5-65", - цитирует Ткачука "Российская Газета".