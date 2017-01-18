Белым доме поставил Трампа перед выбором между Россией и разведкой США

Новая администрация США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом вступает в полномочия после инаугурации 20 января.

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит определиться c позицией, которую он разделяет — Россия или американское разведывательное сообщество. Об этом сообщает RT.

«Здесь существует достаточное чёткое разделение. С одной стороны — члены американской разведки, а также демократы и республиканцы в конгрессе США, обеспокоенные методами, которыми русские стремятся поставить под вопрос нашу демократию. С другой — есть Wikileaks и русские. И новой администрации предстоит определиться со своей ужшкммт позицией», — заявил Эрнест, отметив, что члены разведывательного сообщества США «не в первый раз говорят некомфортные вещи по поводу России».

Новая администрация США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом вступает в полномочия после инаугурации 20 января.