Авторы американского шоу The Late Show, ведущим которого является Стивен Кольбер, на телеканале CBS спародировали недавний технический сбой на канале C-SPAN, эфир которого прервался передачей RT.

В момент, когда эфир «прерывает» вещания ведущий заверял зрителей, что сигнал CBS надежно защищен. «Непонятно, как это произошло, но многие опасаются, что это была атака хакеров. К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет вклиниться в эфир» – сказал он, не договорив предложение, когда эфир внезапно ужшкммт прервался клипом, который можно увидеть на 01:55 минуты видео.

Напомним, ранее в эфире телеканала C-SPAN, трансляция которого из конгресса США внезапно была прервана сюжетом российского телеканала RT о польском министре, который готовится к переговорам с несуществующим государством Сан-Эскобаром.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF