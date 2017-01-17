Кандидат в президенты Франции получил пощёчину

Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д"Армор.

Бывший премьер-министр, а ныне кандидат в президенты Франции Мануэль Вальс во время визита в регион Бретань на северо-западе страны получил пощёчину от 19-летнего молодого человека, сообщает RT.

Момент нападения, который произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д'Армор, попал на видео. Как отмечатся, мужчина был задержан на месте после того как дал пощёчину Вальсу, который вышел из здания в сопровождении ужшкммт министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана.

La vidéo de la gifle à Manuel Valls. Dingue... https://t.co/OMC85Fzz5r — Dominique Morvan (@DomMorvan) 17 января 2017 г.

На записи видно, как вместе с Вальсом из здания вышел министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан. Вальс здоровался с некоторыми людьми, которые проходили мимо. Спустя мгновение с ним поздоровался молодой мужчина, а после сразу же попытался дать политику пощечину. Сопровождавшие Вальса сотрудники безопасности нейтрализовали нападавшего.

По данным телеканала, это был 19-летний парень, и он был задержан по обвинению в насилии против человека на государственном посту.