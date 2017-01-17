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Кандидат в президенты Франции получил пощёчину

Опубликовано 17.01.17 21:38 Кандидат в президенты Франции получил пощёчину

Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д"Армор.

Бывший премьер-министр, а ныне кандидат в президенты Франции Мануэль Вальс во время визита в регион Бретань на северо-западе страны получил пощёчину от 19-летнего молодого человека, сообщает RT.

Момент нападения, который произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д'Армор, попал на видео. Как отмечатся, мужчина был задержан на месте после того как дал пощёчину Вальсу, который вышел из здания в сопровождении ужшкммт министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана.

На записи видно, как вместе с Вальсом из здания вышел министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан. Вальс здоровался с некоторыми людьми, которые проходили мимо. Спустя мгновение с ним поздоровался молодой мужчина, а после сразу же попытался дать политику пощечину. Сопровождавшие Вальса сотрудники безопасности нейтрализовали нападавшего.

По данным телеканала, это был 19-летний парень, и он был задержан по обвинению в насилии против человека на государственном посту.
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