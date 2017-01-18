Крещение 2017 года: какого числа, где купаться в Москве, места и проруби для купания (Список)

Крещение Господне 19 января 2017 года отмечают православные верующие по всему миру. Где проходит Крещение в Москве, где купаться и список мест для купания в Крещение 2017 в столице - читайте в обзоре Topnews.

Крещение 2017: какого числа

19 января 2017 года православные верующие отметят один из самых главных церковных праздников - Крещение Господне, установленный в честь библейского события - крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. Именно тогда на Спасителя сошёл Святой Дух в обличии голубя.

После обряда крещения Иисус Христос подарил падшему во грехе человеку возможность получить благодать. С тех самых пор идет поверье о том, что любой человек, прошедший через крещение, получает прощение грехов ужшкммт и возрождаются для новой жизни.

Когда открываются Небеса на Крещение в 2017 году?

По поверью, в ночь на 19 января открываются Небеса, и все молитвы к Богу будут услышаны в эту ночь. Перед тем, как загадать желание, рекомендуется поставить на стол чашу с водой и сказать: "Ночью вода сама колыхнется". Считается, что если ровно в полночь вода в чаше действительно двинется, то следует посмотреть на "открывшееся Небо" и искренне попросить Бога о самом заветном.

Крещение 2017: традиции и обычаи

Сочельник перед Крещением завершает собой период святок и считается временем разгула нечистой силы, поэтому в канун праздника верующие рисовали углем или мелом на дверях в домах и постройках крест.

Стоит помнить и о том, что празднованию Крещения предшествует строгий пост. В этот день на Руси хозяйки готовили сочиво – традиционную постную кашу, а также овощные блины, медовые оладьи, кутью из риса, изюма, меда. В сочельник варили компоты и заваривали чай.

Купание в проруби на Крещение 2017

В ночь с 18 на 19 января 2017 года верующие совершают крестный ход к вырубленной в форме креста или круга проруби в реке - "иордани". Там служителями Церкви проводится обряд освящения, а после набора святой воды в посуду, все желающие начинают купаться в крещенской воде. По поверью, троекратное окунание в такую воду избавляет от грехов, хотя по словам исследователей такая традиция вовсе не является церковной, поэтому православным верующим не обязательно участвовать в купаниях.

Также медики не рекомендуют окунаться в прорубь людям, имеющим заболевания сердца, перенесшим инфаркт или страдающим гипертонической болезнью II и III стадии. Не следует купаться в проруби и тем, кто переболел или страдает от туберкулеза, бронхиальной астмы и ряда других недугов.

Где купаться на Крещение в Москве 2017?

В Москве на Крещение будут действовать 59 мест для купание и установлено 10 купелей. Ожидается, что их посетят около 140 тысяч человек. Как сообщил государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков, купания на Крещение в Москве начнется 18 января 2017 года в 18.00, а завершатся до 12.00 19 числа. При этом в случае большого наплыва желающих искупаться в ледяной воде, график работы будет продлен.

По прогнозам синоптиков, погода на Крещение в Москве вряд ли опустится ниже минус 10 градусов Цельсия. При этом спасатели советуют не проводить в проруби больше минуты, так как в противном случае можно получить переохлаждение организма.

"В прошлом году некоторые москвичи переоценили свои возможности, из-за спазма сосудов им становилось плохо. Но в целом тогда обошлось без серьезных происшествий", - сказал Волков.

Список мест для купания в Крещение 2017 в Москве ФОТО: МЧС РФ по Москве

Добавим, что в ночь на Крещение 19 января 2017 года в Москве будут дежурить более 770 сотрудников МЧС, а также около 1,6 тысячи полицейских и 61 бригада медиков.