Игорь Додон в своем заявлении учитывал необходимо Кишинёву поддерживать дружеские отношения с Киевом.

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе пресс-конференции заявил, что в стране никто не пойдёт на признание Крыма частью России, сообщают РИА Новости. Он объяснил это тем, что Молдавии нужно выстраивать дружеские отношения с Украиной.

«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам нужно выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания ужшкммт каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдёт», — сказал Додон.

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Додоном заявил, что Молдавия является важным партнёром России. Он также подчеркнул, что Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Молдавии.