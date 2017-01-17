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Президент Молдавии: Молдавия боится признавать Крым российским

Опубликовано 17.01.17 19:44 Президент Молдавии: Молдавия боится признавать Крым российским

Игорь Додон в своем заявлении учитывал необходимо Кишинёву поддерживать дружеские отношения с Киевом.

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе пресс-конференции заявил, что в стране никто не пойдёт на признание Крыма частью России, сообщают РИА Новости. Он объяснил это тем, что Молдавии нужно выстраивать дружеские отношения с Украиной.

«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам нужно выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания ужшкммт каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдёт», — сказал Додон.

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Додоном заявил, что Молдавия является важным партнёром России. Он также подчеркнул, что Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Молдавии.
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