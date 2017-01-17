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В Петербурге водитель роскошной иномарки с ножом напал на экипаж "скорой"

Опубликовано 17.01.17 18:37 В Петербурге водитель роскошной иномарки с ножом напал на экипаж "скорой"

Водитель Mercedes S-класса напал на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге.

В центре Петербурга на улице Михайловской водитель автомобиля Mersedes S-класса набросился с ножом на бригаду "скорой". Как сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт случился из-за того, что оба автомобиля столкнулись по касательной.

В результате аварии никто не пострадал, однако из элитной иномарки выскочили двое мужчин и подбежали к машине "скорой". У одного из них в руках был нож.

До рукопашной дело не дошло. Конфликт ужшкммт заметили патрулировавшие территорию сотрудники полиции, по словам собеседника в петербургском Главке, "неправомерные действия были предотвращены".

Сейчас на улицу Михайловскую прибыли сотрудники ГИБДД для оформления протокола о дорожно-транспортном происшествии.

Как пишет «Фонтанка.ру», "по неустановленной причине «скорая» врезалась в двигавшийся впереди «Мерседес-Бенц S 500». Как сообщают очевидцы, водитель иномарки полез в драку с медиками «03», вышедшими из машины. При этом сотрудники «скорой» стали кричать, что у нападавшего есть нож".

На элитном автомобиле установлены номера Московского региона.
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