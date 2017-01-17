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На Украине на свет появился первый в мире ребенок от трех родителей

Опубликовано 17.01.17 18:32 На Украине на свет появился первый в мире ребенок от трех родителей

Первый в мире ребёнок с генетическим материалом от трёх родителей с использованием метода переноса оплодотворённой яйцеклетки в донорскую родился на Украине.

На Украине специалисты клиники "Надежда" сделали сенсационное заявление. По их словам, на Украине родился "ребенок от трех родителей". До этого в мире известен единственный случай переноса ядер в неоплодотворенных яйцеклетках, передает РЕН ТВ.

По словам директора клиники Валерия Зукина, наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Матерью ребенка стала 34-летняя женщина, которая 15 лет пыталась забеременеть с помощью ужшкммт метода ЭКО.

На Украине эти вопросы пока законодательно не урегулированы.

В прошлом году в Великобритании ученые заявили о том, что процедура "трех родителей" - трансплантации митохондрий при экстракорпоральном оплодотворении - была протестирована на здоровых эмбрионах. По словам ученых, осуществление подобной операции сделает возможным ее использование в медицине только в конце 2017 года.

Как заявил местным СМИ директор клиники репродуктивной медицины Валерий Зукин, девочку выписали из роддома несколько дней назад. По словам Зукина, уникальность этого случая заключается в том, что это был первый перенос оплодотворённой яйцеклетки одноклеточного эмбриона. Он пояснил, что после оплодотворения яйцеклетки в ней образуется два ядра: одно от матери, второе — от отца. Врачи изъяли эти два ядра из материнской яйцеклетки и перенесли их в донорскую яйцеклетку, из которой перед этим аналогично изъяли два ядра, уточняет Лайф.

Необходимость в таком методе возникла из-за генетического заболевания женщины, которая страдала бесплодием. По словам Зукина, метод является действенным, поскольку мутированные гены остались в первоначальной материнской яйцеклетке, а гены в ядрах не повреждены.
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