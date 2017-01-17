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Аваков поставил цель пограничникам - в 2017 году вернуть Крым и Донбасс (ВИДЕО)

Опубликовано 17.01.17 17:25 Аваков поставил цель пограничникам - в 2017 году вернуть Крым и Донбасс (ВИДЕО)

Украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2017 году, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.

В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма. Об этом сегодня, 17 января, во время коллегии Госпогранслужбы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНИАН.

По словам Авакова, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль.

«Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это ужшкммт реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и воли к обеспечению этого процесса», - отметил он.

По словам Авакова, этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники. Так, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль.

При этом Аваков уверен, что миссия по возвращению Донбасса не будет долгосрочной. Он рассчитывает, что после разработки плана на это понадобится около двух недель.
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