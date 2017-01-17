"Заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток": Путин рассказал о слежке спецслужб (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал заказчиков появления в иностранных СМИ компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

Президент РФ отметил, что он не знаком с Трампом, и не может предугадать, что новый президент США будет делать на международной арене, поэтому у него нет оснований ни защищать, ни нападать на избранного 45-го президента США. Но он считает аморальными действия заказчиков доклада о слежке России за Трампом. С таким заявлением президент РФ выступил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном, передает НТВ.

«Заказчики фальшивок против Трампа ужшкммт хуже проституток, у них нет никаких моральных ограничений», - заявил Путин.

Президент добавил, что Трамп приезжал в Москву несколько лет назад. И в тот период он не был политическим деятелем, а в России не знали о его политических амбициях.

«Просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред», - пояснил глава государства.

«Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проституками?», — насмешливо вопросил президент, напомнив, что новый американский президент занимался организацией конкурсов красоты и знаком с самыми красивыми женщинами мира, пишет "Газета.ру".

При этом президент отметил, что не сомневается, что такие девушки «пониженной социальной ответственности» тоже у нас лучшие в мире. Путин подчеркнул, что те кто фабрикуют такой компромат еще хуже, чем те, кто занимается проституцией.

По словам главы государства, Россия "постоянно имеет дело с такими людьми", имея ввиду оппонентов на Западе. Однако тот факт, что эти методы используются против избранного американского президента, Путин назвал уникальной ситуацией, отмечает Лайф.

– Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе и в США. Но я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, – добавил Владимир Путин.

Как ранее сообщал Topnews, в помянутом журналистами досье на Дональда Трампа есть сведения о компромате сексуального характера на 45-го избранного президента США. Согласно отчету, российская разведка располагает видеозаписью того, как миллиардер развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице "Ритц-Карлтон" класса люкс в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой, причем проститутки мочились друг на друга.

Из документа следует, что Трамп настолько ненавидит Обаму, что нанял двух российских проституток, чтобы залить мочой ту кровать, на которой спал американский президент, который 10 января произнес прощальную речь.

Журналист Дэвид Корн, еще в октябре указавший на существование скандального досье, но без подробностей, рассказал о том, что составитель компромата считал интерес российских спецслужб к Трампу частью инициированной президентом РФ Владимиром Путиным кампании по вмешательству и дискредитации системы демократических выборов в странах Запада.

Ранее глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что обсудил с Трампом попавшее в прессу досье. По его словам, в ходе разговора он поведал избранному президенту, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не делают никаких выводов на их основании. Сам же Трамп, рассказывая о том же самом разговоре с Клэппером по поводу компромата, заявил, что разведка признала выдумкой изложенные в докладе факты.

Ранее в прессу попала информация о том, что автор досье - бывший агент британской разведки MI6 Кристофер Стил. Как отмечает Newsru.com, уже будучи сотрудником частного разведывательного агентства Orbis Business Intelligence Ltd, которое основал в 2009 году вместе с еще одним партнером, Стил был нанят на работу заявочным комитетом Англии по организации чемпионата мира по футболу в 2018 году. Бывший разведчик собирал информацию о деятельности Международной федерации футбола (FIFA) и тех странах, которые наравне с Англией подали заявки на проведение ЧМ-2018. Главным направлением его разведывательной деятельности стала Россия.