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"Доносчику - первый кнут": Артемий Лебедев пожаловался на доносы ФБК после поста о Навальном

Опубликовано 17.01.17 15:50 "Доносчику - первый кнут": Артемий Лебедев пожаловался на доносы ФБК после поста о Навальном

Публикация с критикой Навального привела к обилию жалоб на студию известного дизайнера.

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал в своем Facebook о последствиях критики в адрес политика Алексея Навального.

По словам Лебедева, опубликованный им ранее пост с критикой выдвижения Навального на пост президента привел к появлению большого количества жалоб на выигранные "Студией Артемия Лебедева" контракты. В частности, возглавляемый Навальным ФБК обжаловал результаты проведенных конкурсов сразу в нескольких регионах нашей страны, от Челябинска до Санкт-Петербурга.

"Навальный, как настоящий мелкопоместный чиновник, начинает строчить доносы и использовать админресурс", — отметил Лебедев.

По его ужшкммт словам, несколько случаев получили широкую известность, а некоторые остаются непубличными. Всего же таких запросов могут быть десятки, хотя на официальном сайте ФБК эта деятельность не освещается.

В своей публикации Лебедев предложил Навальному "не мелочиться" и пожаловаться на все 3274 работы, выигранные дизайнерами за 21 год существования студии, среди которых создание логотипа "Яндекса", сайта Госдумы или Центрального банка, логотипов Ярославля, Москвы, Перми и Одессы, схемы московского метро.

"Понятно, что такой пример стоит у борцов с коррупцией как кость в горле, потому что они считают, что все в России должно быть через жопу, через знакомых банкиров или через диссидентство. Соряныч, что не вписался в шаблон!" — отметил дизайнер.

"Только не забывайте народную мудрость, Алексей: доносчику - первый кнут", — добавил он.
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