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В ЕСПЧ признали незаконным запрет на усыновление детей из России гражданами США

Опубликовано 17.01.17 15:15 В ЕСПЧ признали незаконным запрет на усыновление детей из России гражданами США

В Минюсте заявили, что решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" будет обжаловано.

Согласно решению Европейского суда по правам человека, Москва нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещая иностранцам усыновлять детей из России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз суда, теперь по решению ЕСПЧ Россия должна выплатить каждому истцу по 3000 евро в качестве компенсации морального ущерба и по 600 долларов США на покрытие судебных издержек.

Иски против РФ подали 45 гражданами США и 27 российских детей. При этом обратившиеся в суд ужшкммт американские пары находились на последних этапах процедуры усыновления. По словам истцов, запрет на усыновление нарушает статьи о запрещении дискриминации и о праве на уважение семейной жизни. В итоге суд единогласно постановил, что "закон Димы Яковлева" противоречит нормам конвенции по правам человека. 

Замглавы Минюста России Георгий Матюшкин заявил, что наша страна будет обжаловать решение ЕСПЧ.

"Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате (ЕСПЧ)", — сказал Матюшкин в эфире "Эха Москвы".

Как писал TopNews, закон о запрете усыновления российских детей иностранцами действует с 1 января 2013 года. Соответствующий документ был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения граждан США с приемными детьми из России, где виновные остались безнаказанными.

Скандальный нормативный акт был назван по имени двухлетнего мальчика Димы Яковлева, погибшего в 2008 году в США из-за того, что приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.
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