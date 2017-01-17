В РПЦ составили список профессий, несовместимых со службой в церкви

При составлении перечня его авторы изучили канонические запреты и церковную практику всех эпох.

Представители РПЦ составили список профессий, несовместимых со священством. Соответствующий документ был опубликован на сайте Московского патриархата и направлен в епархии для получения отзывов.

Для составления списка его авторы документа изучили канонические запреты и церковную практику всех времен. В перечне профессий, с которыми несовместимо служение в РПЦ, оказалась воинская служба и любая служба, предполагающая ношение оружия. Однако преподавательская деятельность в военных или ужшкммт правоохранительных учебных заведениях, а также военное духовенство составляют исключение, хотя на такие профессии распространяется запрет на ношение оружия.

По мнению экспертов, клирикам нельзя быть госслужащими, быть судьями или прокурорами, участвовать в законодательных органах и органах местного самоуправления.

Иерархи и священнослужители не могут выдвигать свои кандидатуры на выборах в органы представительной власти любых уровней, за исключением тех случаев, когда избрание иерархов или духовенства в органы власти "вызвано необходимостью противостоять силам, в том числе раскольническим и иноконфессиональным, стремящимся использовать выборную власть для борьбы с Православной Церковью".

Священнослужителям запрещена госслужба, предполагающая повышенные, в сравнении с общегражданскими, обязательства, например, относительно секретности, служебной тайны, которые могут вступать в конфликт интересов с исполнением пастырского долга.

Кроме того, клирики не могут быть практикующими врачами, особенно хирургами, и занимать должности иных медработников.

Также в списке запрещенных профессий оказалась работа, связанная с пролитием крови животных, например, профессии ветеринара или егеря.

Специалисты РПЦ включили также в перечень запрещенных для клириков профессий занятие бизнесом, особенно банковским, кредитным или страховым. Также священнослужители не могут работать адвокатами, а также совмещать духовенство с работой в барах или казино. Не получиться у клириков быть быть профессиональными спортсменами, певцами или актерами.