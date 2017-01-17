 
TOP 10

1 Задержан напавший на ночной клуб в Стамбуле

2 "Элвис жив!": ФОТО якобы 82-летнего Пресли "взорвало" соцсети

3 СМИ: в Москве пройдет коронация вора в законе на место Шакро Молодого (ФОТО)

4 Джигурда рассказал, сколько телеканалы платят за участие в скандальных шоу

5 Пьяный священник устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону: пострадали женщина и ребенок (ВИДЕО)

6 "Это не мой дом, мне пофиг": в Питере девушка на Lexus не пропустила пожарных к горящему зданию (ФОТО)

7 В Москве голый парень чудом спасся от таксиста-насильника (ВИДЕО)

8 Обнародовано последнее интервью побывавшего на Луне астронавта Юджина Сернана

9 Авторы "Шерлока" рассказали о 5-ом сезоне сериала (ВИДЕО)

10 В заповеднике Флориды туристы сняли на ВИДЕО 5-метровую "Годзиллу"

Новости наших партнеров

В Москве голый парень чудом спасся от таксиста-насильника (ВИДЕО)

Опубликовано 17.01.17 13:53 В Москве голый парень чудом спасся от таксиста-насильника (ВИДЕО)

Преступник четыре часа издевался над молодым человеком.

Сотрудники московской полиции задержали частного таксиста, которого подозревают в ограблении и изнасиловании 22-летнего клиента. По данным Life, в течение четырех часов злоумышленник истязал свою жертву, после чего молодой человек смог сбежать.

Инцидент произошел в ночь на Cтарый Новый год, когда молодой человек поймал такси возле метро "Планерная", но вместо указанного адреса водитель по имени Самир отвез его ужшкммт к себе домой на улицу Свободы.

Таксист пригласил нетрезвого клиента в гости и изнасиловал его, удерживая в квартире в течение четырех часов. Молодой человек смог сбежать из логова извращенца лишь под утро.

Инцидент попал в объектив установленной в подъезде камеры видеонаблюдения. На представленных кадрах видно, как голый молодой человек пытается скрыться от преступника. 

К настоящему моменту правоохранители уже задержали 38-летнего таксиста и его приятеля, который проходит по делу как свидетель. Оказалось, что преступник также отобрал у своей жертвы деньги, золотую цепочку, кольцо, часы и мобильный телефон. 
Другие материалы по этой теме

В Нижнем Новгороде таксисты отомстили коллекторам водкой

В Москве таксист сдал полиции пассажиров за разговоры о теракте

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга