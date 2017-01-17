Преступник четыре часа издевался над молодым человеком.

Сотрудники московской полиции задержали частного таксиста, которого подозревают в ограблении и изнасиловании 22-летнего клиента. По данным Life, в течение четырех часов злоумышленник истязал свою жертву, после чего молодой человек смог сбежать.

Инцидент произошел в ночь на Cтарый Новый год, когда молодой человек поймал такси возле метро "Планерная", но вместо указанного адреса водитель по имени Самир отвез его ужшкммт к себе домой на улицу Свободы.

Таксист пригласил нетрезвого клиента в гости и изнасиловал его, удерживая в квартире в течение четырех часов. Молодой человек смог сбежать из логова извращенца лишь под утро.

Инцидент попал в объектив установленной в подъезде камеры видеонаблюдения. На представленных кадрах видно, как голый молодой человек пытается скрыться от преступника.

К настоящему моменту правоохранители уже задержали 38-летнего таксиста и его приятеля, который проходит по делу как свидетель. Оказалось, что преступник также отобрал у своей жертвы деньги, золотую цепочку, кольцо, часы и мобильный телефон.