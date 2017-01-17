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Эксперты назвали стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве

Опубликовано 17.01.17 13:37 Эксперты назвали стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве

В январе упала стоимость аренды самого бюджетного жилья в Москве.

Самую дешевую квартиру в Москве в начале 2017 года можно арендовать за 19 тыс. руб. в месяц — на одну тысячу дешевле, чем в декабре прошлого года. Речь идет об однокомнатной квартире без мебели и техники в 19-этажном панельном доме на Синявинской улице, недалеко от станции метро «Планерная». Такие данные приводят аналитики департамента аренды квартир компании «Инком-Недвижимость», которые составили топ-10 самых бюджетных вариантов ужшкммт на рынке арендного жилья столицы. Все объекты, попавшие в рейтинг, имеют одну комнату и расположены за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), пишет РБК.

Второе место в рейтинге «Инком-Недвижимости» заняла меблированная квартира стоимостью 20 тыс. руб. в месяц. Она расположена в 12-этажном панельном доме на Новоорловской улице, в 15 минутах транспортом от станции метро «Юго-Западная».

Третье место аналитики отдали меблированной квартире в панельной семнадцатиэтажке в Михневском проезде, в пешей доступности от станции метро «Кантемировская». Стоимость этого предложения составляет 22 тыс. руб. в месяц, говорится в материалах агентства.

Замыкает рейтинг самого дешевого арендного жилья начала 2017 года предложение со ставкой 29 тыс. руб.: за такую сумму можно снять квартиру в кирпичной пятиэтажке в 5-м Донском проезде, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Ленинский проспект».

В прошлом году минимальная ставка составила 17 тыс. руб. и была зафиксирована риелторами в июне, правда, объект сдавался в краткосрочную аренду. Для долгосрочной аренды годовой минимум составил 18 тыс. руб. Самая высокая ставка — 22 тыс. руб. — была отмечена в ноябре.
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