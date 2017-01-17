"Питтсбург" - "Вашингтон" 17 января 2017: счет 8:7 Малкин назвал безумным (ВИДЕО)

Игрок "Питтсбурга" Евгений Малкин поделился впечатлениями от игры с "Вашингтоном" в матче НХЛ, который закончился с невероятным счетом 8:7.

"Питтсбург" - "Вашингтон" 17 января 2017: обзор матча сделал Евгений Малкин

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвиз" Евгений Малкин поделился своими эмоциями после непростой победы в матче регулярного чемпионата с "Вашингтоном", где он оформил хет-трик.

"Этот матч не был простым, скорее каким-то безумным. Нам нужно было забивать после неудачного начала, и мы смогли обрести дополнительную уверенность, после того как распечатали ворота соперника впервые. Соперник ужшкммт забросил семь шайб, это очень много. Конечно, для нападающих матч получился весёлым, но для вратарей…" — приводит слова Малкина RT.

Также форвард высказался о трех шайбах, которые он забросил в ворота команды Александра Овечкина.

"Хет-трик тоже получился странным, особенно второй гол, когда шайба просто удачно подскочила. Когда делаешь правильные вещи, то такое иногда случается. Надо стараться всегда двигаться к воротам и каждый эпизод завершать броском", — заявил российский форвард.

Напомним, что "Питтсбург" с Малкиным в составе победил "Вашингтон" Овечкина со счетом 8:7.

"Питтсбург" - "Вашингтон" 17 января 2017. ВИДЕО голов