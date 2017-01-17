Вслед за Захаровой Лавров рассказал о попытках США завербовать дипломатов РФ

Вербовочная активность США в отношении российских дипломатов заметно возросла во время президентского срока Барака Обамы, уверен Лавров.

Вербовочная активность США в отношении российских дипломатов заметно возросла во время второго президентского срока Барака Обамы. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет "РГ".

"Если говорить о вербовочных подходах, мы не предавали гласности полную статистику на этот счет. Но за последнее время, за последние несколько ужшкммт лет, особенно во время второго срока администрации Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала", - сообщил Сергей Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства напомнил историю о вербовке российского дипломата в США, которую недавно рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мария Захарова упоминала о случае, когда вербовали сотрудника нашего генконсульства, который пришел к врачу забрать оплаченное лекарство для Евгения Максимовича Примакова. Вербовать в такой ситуации - это надо иметь специфическую профессиональную наглость и глубокое чувство цинизма и нечистоплотности", - сказал Лавров.

Лавров указал, что это был не единственный случай, пишет ТАСС. "В апреле 2016 года на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать, - продолжил он. - Другому нашему дипломату - тоже старшего звена - американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, засунули в машину в его отсутствие $10 тыс.".

"Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства", - отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Москва пресекла несколько случаев разведывательной работы сотрудников американской дипломатической миссии в России. Министр обратил внимание и на другие эпизоды с переодеванием американских дипломатов, в том числе когда мужчина переодевался в женщину. "Все это фиксировались", - подчеркнул глава МИД России.

"Сотрудники военного атташата посольства США очень любят ездить по нашей Родине на арендованных машинах без дипномеров и ездят по Калининградской, Мурманской, Воронежской областям, замечены были в Чечне, Новороссийске, вдоль границы с Донбассом исколесили все вдоль и поперек. Были замечены в митингах нашей оппозиции, в том числе в переодетом виде", - добавил Лавров.