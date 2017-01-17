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YouTube потрясло ВИДЕО с 5-метровой "Годзиллой" в заповеднике Флориды

Опубликовано 17.01.17 12:44 YouTube потрясло ВИДЕО с 5-метровой "Годзиллой" в заповеднике Флориды

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО запечатлен огромный аллигатор, вес которого может достигать 350 килограммов.

В США недалеко от города Лейкленд во Флориде был заснят на видео гигантский аллигатор.

На записи, которая была сделана в местном Центре охраны дикой природы, видно, как в паре метров от изумленных туристов из кустов не спеша вышла огромная рептилия. Спокойно перейдя пешеходную тропу, аллигатор снова скрылся в кустах, не обратив на людей никакого внимания. По словам ужшкммт экспертов, туристам просто повезло - аллигатор был уже сыт.

Видео с гигантской рептилией, которую интернет-пользователи тотчас назвали Годзиллой, собрала тысячи лайков и комментариев в соцсетях, а также обеспечила наплыв посетителей в заповедник.

По словам специалистов, длина аллигатора составляет до 5 метров, а его вес может достигать 350 килограммов. Местные жители назвали монстра "мистер Горбун".

YouTube ВИДЕО с гигантским аллигатором во Флориде потряс интернет-пользователей

Как напоминает Lenta.ru, аллигаторы в США редко вырастают длиннее 3,4 метра.
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