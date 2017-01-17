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"Элвис жив!": ФОТО якобы 82-летнего Пресли "взорвало" соцсети

Опубликовано 17.01.17 12:08 "Элвис жив!": ФОТО якобы 82-летнего Пресли "взорвало" соцсети

Поклонники Элвиса Пресли утверждают, что опубликованная в Интернете фотография доказывает, что покойный король рок-н-ролла жив.

Несмотря на то, что с момента смерти короля рок-н-ролла Элвиса Пресли прошло уже более 40 лет, его фанаты отказываются смириться с кончиной своего кумира и постоянно ищут доказательства того, что артист инсценировал свою смерть, чтобы остаток дней прожить в тишине и спокойствии. И вот недавно Элвиса якобы увидели и даже сфотографировали на праздновании 82-го дня рождения музыканта, которое отмечалось 8 января.

Как сообщают "Вести" со ужшкммт ссылкой на зарубежные источники, ежегодно поклонники Элвиса собираются, чтобы почтить память кумира в поместье Грейсленд, штат Мемфис, где и скончался певец. На этот раз поклонники его творчества опубликовали в соцсетях снимок полного мужчины с седой бородой и в очках, заявив, что это и есть постаревший Элвис Пресли.

По утверждению администраторы страницы "Доказательства того, что Элвис Пресли жив" в Facebook заявили, что музыкант в последние годы жизни страдал различными заболеваниями и действительно сильно располнел, от чего якобы и умер, согласно официальной версии.

Добавим, что конспирологи не смогли представить никаких более убедительных доказательств того, что Элвис Пресли может оказаться живым. Также не установлена и личность седого мужчины на фото.
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