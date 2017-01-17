Бузова и Тарасов, последние новости 18.01.2017: футболист рассказал о своей жизни после развода (ФОТО)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, последние новости сегодня: сама телеведущая извинилась перед женой Нагиева и предложила ей путевку в Сингапур.

Развод Бузовой и Тарасова: футболист впервые рассказал о жизни после развода

Ставший холостяком около двух недель назад футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал журналистам "Спорт-экспресс" о своей жизни после развода с Ольгой Бузовой.

"Так получилось, что для меня 2016 год оказался скорее неудачным. Да, хорошее тоже случалось, и благодарен за это, но негативных моментов все же оказалось многовато. 1 января действительно как будто ужшкммт открыл для себя новую чистую страницу. Оставил все плохое за спиной. При этом 2016-й многому научил", - признался он.

По словам футболиста, он научился разбираться в людях, а также делать выводы из тяжелых ситуаций, не злиться, не обижаться и желать всем только мира и добра.

Тарасов отметил, что его не удивил ажиотаж вокруг развода, ведь он был женат на извстной телеведущей. При этом сам он решил оставить свое мнение при себе и отстраниться от всего, что пишут в СМИ и соцсетях.

"Если все это читал бы и тем более как-то реагировал, то, наверное, уже лежал бы в психушке, а не в футбол играл", - сказал он.

"Никому в жизни ничего плохого не делал. Буду спокойно идти дальше", - добавил бывший муж Ольги Бузовой.

Бузова и Нагиев, переписка: ведущая "Дома 2" извинилась перед женой актера и предложила ей путевку в Сингапур

Наделавшая много шума якобы имевшая место пикантная переписка между ведущей "Дома 2" Ольгой Бузовой и звездой "Первого канала" Дмитрием Нагиевым получила свое продолжение.

На этот раз теледива просила прощения у жены Нагиева, опровергнув слухи об их интимной связи. По ее словам, она, напротив, очень благодарна их семье за поддержку и помощь, которая была ей оказана после развода с Тарасовым. Также Бузова предложила жене Нагиева в качестве компенсации путевку в Сингапур

Супруга Дмитрия Нагиева приняла извинения, но наотрез отказалась от путевки и какой-либо другой компенсации.