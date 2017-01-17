"Шерлок Холмс", 4 сезон: после 3 серии авторы "Шерлока" рассказали о 5 сезоне сериала (ВИДЕО)

"Шерлок Холмс", 4 сезон: 3 серия сериала установила антирекорд, а "Первый канал" заподозрил хакеров в утечке заключительной серии 4 сезона "Шерлока".

"Шерлок", 4 сезон: создатели сериала рассказали о 5 сезоне проекта

Создатели культового сериала "Шерлок" Марк Гэтисс и Стивен Моффат рассказали о том, стоит ли зрителям ждать пятый сезон проекта.

Гэтисс и Моффат заявили, что эпизод "Последнее дело" может стать началом нового сезона, но только в случае принятия решения о продолжении съемок. По словам сценаристов, популярный сериал действительно можно закончить, однако открытый финал 4 сезона дает возможность для ужшкммт съемок 5 сезона "Шерлока".

Моффат отметил, что в пятом сезоне Холмс и Ватсон по-прежнему занимались бы раскрытием необычных преступлений. При этом он указал, что ранее обсуждалась идея показать слово "Начало" в конце эпизода "Последнее дело", однако потом такой ход показался авторам сериала слишком банальным.

"Шерлок", 4 сезон: 3 серия сериала установила антирекорд

По банным BBC, 3 серию 4 сезона сериала "Шерлок" посмотрело наименьшее число телезрителей за всю историю шоу.

Как отмечает телеканал, премьера финальной серии сезона собрала у телеэкранов 5,9 миллиона телезрителей, тогда как первый эпизод в новогоднюю ночь посмотрели 8,1 миллиона человек.

"Шерлок", 4 сезон, 3 серия, утечка, последние новости: "Первый канал" заподозрил в произошедшем хакеров

Как писал ранее TopNews, 3 серия 4 сезона сериала "Шерлок" под названием "Последнее дело" в дубляже "Первого канала" нелегально была опубликована в Сети за день до премьеры серии.

После случившегося "Первый канал" стал тесно сотрудничать с BBC и проводить расследование в связи с появлением в интернете эпизода "Шерлока".

"По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования", — цитирует РИА Новости источник в пресс-службе телеканала.

При этом отмечается, что BBC проводит собственное расследование. Представители британского канала не исключают, что утечка могла быть намерено организована с целью навредить телерадиокорпорации.

"Шерлок", 4 сезон, 3 серия: смотреть онлайн ВИДЕО трейлер