Ученые нашли в атмосфере Венеры гигантскую волну (ФОТО)

Японская миссия Akatsuki показала снимки гигантской атмосферной волны на планете Венера.

Странное устойчивое образование обнаружил в атмосфере Венеры японский научный зонд «Акацуки», когда вышел на орбиту планеты в конце 2015 года. Статью об этом японские ученые опубликовали в журнале Nature Geoscience. Выдержки из нее приводит "Газета.ру".

Обнаружение этого пятна сложно объяснимо, учитывая то, что верхние слои атмосферы Венеры движутся со скоростью сотни метров в секунду, гораздо быстрее вращения самой планеты. Гигантская светлая ужшкммт волна в виде дуги протяженностью 10 тыс. км наблюдалась спутником несколько дней и не двигалась относительно поверхности, на что обратили внимание ученые.

Проанализировав ее свойства и различия в температуре, скорости движения и прочих свойствах атмосферы до и после ее границ, японские планетологи пришли к выводу, что они имеют дело с так называемой атмосферной гравитационной волной, уточняет РИА Новости.

В отличие от их неуловимых космологических "тезок", ученые хорошо знают, как образуются и исчезают атмосферные гравитационные волны. Они возникают в результате взаимодействия крупных атмосферных фронтов c горными грядами и прочими крупными природными преградами. Следы их существования можно увидеть в волнах на поверхности спокойного моря, перистых облаках и в некоторых других феноменах.

Проблема заключается в том, что на Венере нет крупных гор и прочих форм рельефа, способных породить гравитационные волны таких размеров, рекордно высоких, как предполагают ученые, для всей Солнечной системы. Соответственно, или данные по рельефу Венеры ошибочны, или ветра и воздушные массы у поверхности планеты, где зарождаются такие волны, ведут себя не так, как на Земле.