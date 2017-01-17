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В Ингушетии отец убил сына из-за спора о политике и ИГИЛ

Опубликовано 17.01.17 11:17 В Ингушетии отец убил сына из-за спора о политике и ИГИЛ

А началось все с того, что 51-летний ингуш нашёл у своего сына Магомеда пистолет и потребовал объяснений.

51-летний житель Ингушетии убил сына, по предварительным данным, в споре о политических событиях в мире, сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по республике Ингушетия.

По версии следствия, накануне около 16:00 мск в Назрани во время обсуждения ситуации в мире между отцом и сыном произошла ссора, в ходе которой отец убил своего 26-летнего сына.

По предварительным данным, в ходе ссоры сын вытащил пистолет и попытался произвести ужшкммт выстрел, однако отец отобрал пистолет у сына и выстрелил сам, в результате чего тот получил ранение и скончался.

Пуля попала в лёгкое, молодого человека доставили в больницу, но спасти не смогли. Выехавшие на место оперативные сотрудники задержали отца, сейчас он даёт показания в Следственном комитете, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Отец молодого человека задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. По имеющимся данным, сын не раз высказывал симпатии к деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".
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