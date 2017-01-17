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Глава Минтруда предрек рост зарплат в России

Опубликовано 17.01.17 11:13 Глава Минтруда предрек рост зарплат в России

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о зарплате и безработице в России в 2017 году.

В Минтруде прогнозируют рост реальных заработных плат россиян в 2017 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью "Российской газете".

"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сказал Топилин.

Министр добавил, что роль в процессе роста ужшкммт зарплат сыграет и реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.

"Я думаю, что безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации", - сказал Топилин.

На Гайдаровском форуме - 2017 года 12 января Топилин призвал максимально обеспечить приближение минимального размера оплаты труда (МРОТ) к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года, напоминает ТАСС.

В ходе этой же сессии вице-премьер правительства по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что около 5 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ. Сейчас величина МРОТ в России составляет 7500 руб.
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