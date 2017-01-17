Крушение самолета в Киргизии, последние новости: опубликовано ВИДЕО первых минут после падения Boeing под Бишкеком

Крушение "Боинга" в Киргизии: число жертв авиакатастрофы достигло 38 человек. МВД Киргизии исключило версию теракта при крушении самолета.

Авиакатастрофа в Киргизии, последние новости на сегодня: опубликовано ВИДЕО первых минут после крушения

В Сети появились кадры, снятые в первые минуты после крушения "Боинга" под Бишкеком. На представленном видео в дачном поселке поселок Дача-Суу близ аэропорта Мана бушует пожар, и за происходящим наблюдают шокированные местные жители.

Крушение самолета в Киргизии ВИДЕО

Сейчас на месте падения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании ACT Airlines продолжаются спасательные работы. По информации местных СМИ, начат разбор крупных обломков самолета. При ужшкммт этом были обнаружены тела еще двух погибших в этой трагедии. Таким образом, общее количество жертв авиакатастрофы составило 38. Уточняется, что было найдено тело четвертого члена экипажа Boeing.

K-News пишет о том, что уже опознаны 36 тел погибших при крушении самолета в Киргизии. В морг приезжают родственники, которые увозят тела погибших. Сотрудники МЧС оказывают им поддержку по транспортировке. При опознании тел не потребовалось проведение генетической экспертизы.

Кроме того, был найден один из "черных ящиков" грузового самолета Boeing 747, потерпевшего крушение вблизи аэропорта киргизской столицы Манас.

"На месте авиационной катастрофы самолета в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области вблизи международного аэропорта Манас найден первый "черный ящик", - сообщается на сайте правительства страны.

Продолжаются поиски второго бортового самописца.

Самолет упал в Киргизии: взрывчатки на месте падения не обнаружили

По информации "Интерфакса", на месте крушения грузового "Боинга 747-400" вблизи аэропорта Манас в Бишкеке не было обнаружено взрывчатых веществ. В своем сообщении агентство ссылается на главу пресс-службы министерства внутренних дел Киргизии Бакыта Сеитова.

"Никаких взрывчатых веществ в упавшем самолете не обнаружено. Согласно данным, которыми мы сейчас обладаем, мы исключаем версию теракта", - отметил собеседник агентства.

Накануне первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев заявил о том, что, согласно предварительным данным, крушение самолета произошло по вине экипажа.

"Экипаж уже на протяжении четырех месяцев совершал полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, опыт у них был", - сказал он, подчеркнув, что "об окончательной версии причины катастрофы можно говорить только после соответствующей экспертизы МАК".

Как писал TopNews, турецкий "Боинг-747-400" разбился 16 января 2017 года при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас", рухнув на жилой поселок. Как отмечалось выше, в результате погибли 38 человек.