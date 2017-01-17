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СМИ опубликовали последнее интервью побывавшего на Луне астронавта Юджина Сернана

Опубликовано 17.01.17 10:43 СМИ опубликовали последнее интервью побывавшего на Луне астронавта Юджина Сернана

Астронавт рассказал об ощущениях, которые он испытал стоя на поверхности другой планеты.

В Сети появилось последнее интервью американского астронавта Юджина Сернана, побывавшего на Луне. По его словам, стоять на поверхности чужой планеты стало для него особенным опытом.

"Просто стоять здесь — некоторая ностальгия, это даёт мне шанс задаться вопросом: "А это всё вообще происходило в моей жизни, было ли это реальностью, или это был сон? Вот тот манекен с моим именем — это действительно ужшкммт я?" Я также стою здесь и размышляю о том, что люди будут думать, не следующие четыре года, но в следующие 100 лет, кто знает? Или, может быть, в следующую тысячу лет", — цитирует Сернана Life.

По его словам, больше всего ему запомнился момент, как он поднимался с поверхности Луны обратно на борт космического корабля "Аполлон-17" и увидел собственные следы на поверхности чужой для него планеты.

"Подъем по лестнице, возможно, был одним из самых запоминающихся для меня моментов, потому что я смотрел на мои следы и я знал, что больше не вернусь. Почему мы были здесь? Что это значило? Я посмотрел через плечо, там была Земля, реальность, дом. Я хотел нажать на кнопку заморозки. Я хотел остановить время. Я хотел просто взять это в руку и положить в мой космический чемодан, взять это с собой домой и показать всем", — отметил Юджин.

Как писал TopNews, астронавт "Аполлона-17", который последним в мире ступал на поверхность Луны, умер накануне в возрасте 82 лет.
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