Фильм-расследование якобы подготовил человек, встречавшийся и Трампом, и Путиным.

В эфире британского телеканала BBC One был показан получасовой фильм под названием "Трамп: Кремлевский кандидат?". В анонсе передачи журналиста Джона Суини было сказано, что это фильм-расследование, который подготовил человек, в прошлом встречавшийся и с избранным президентом США Дональдом Трампом, и с главой РФ Владимиром Путиным. Однако в итоге выяснилось, что Суини однажды брал интервью у Трампа, которое тот прервал, а российского лидера он однажды спросил, не жалеет ли тот об убийствах ужшкммт мирных жителей на Украине.

Все "расследование" телеканала сводится к нескольким коротким интервью, в том числе с биографом Трампа Майклом Д'Энтони, писательницей Энн Эпплбаум, общественным деятелем Александром Дугиным, экс-премьером России Михаилом Касьяновым, бывшим политическим советником Трампа Роджером Стоуном, бывшим сотрудником военной разведки США Малкольмом Нэнсом, бывшим лидером британской Партии Независимости Найджелом Фараджем и главой международного комитета Госдумы Константином Косачевым, который, к слову, с недоумением ответил на соответствующий вопрос журналиста единственной фразой: "Нет, Россия не взламывала американскую демократию".

Одной из ключевых тем фильма стал вопрос: "Почему Трамп так восхищается Путиным?", а ответ на него сводился к тому, что мировые лидеры правого крыла выражают симпатию российскому президенту, потому что в целом восхищаются позицией силы.

В свою очередь Касьянов, отвечая на вопрос о том, есть ли у Кремля компромат на Трампа, заявил: "Я почти уверен, что в номере Трампа в Москве было установлено специальное оборудование", а сооснователь компании по защите от киберугроз CrowdStrike Дмитрий Альперович заявил, что хакеры Fancy Bears, опубликовавшие скандальные документы WADA, работают на ГРУ.

Также Суини рассказал про "злодеяния" России на Украине, а проведенный анализ состава будущего кабинета избранного президента США привел его к выводу о том, "что тогда как некоторые его члены критически настроены по отношению к России, другие удивительным образом близки к ней". При этом в резких высказываниях Трампа в адрес телеканала CNN, который тот недавно назвал "сфабрикованными новостями", журналист услышал "эхо российской политики".

Однако в случае, если пути Трампа и Путина разойдутся, то, по мнению Суини, перед миром "стоит перспектива новой холодной войны, холоднее, чем прежде", пишет РИА Новости.