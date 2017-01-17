СМИ узнали о том, что самолет Путина получил повреждения

Песков рассказал, как повреждение VIP-борта СЛО "Россия" повлияет на график президента.

Один из бортов специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц государства, получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Тендер на ремонт Ил-96-300 размещен на сайте госзакупок., пишут «Известия».

В управлении делами президента РФ сообщили, что самолеты СЛО проходят регулярное обслуживание, в парке отряда достаточно ужшкммт резервных бортов. Но там не стали комментировать информацию о времени и месте происшествия, отметив, что подобное случается в практике как частных, так и государственных авиаперевозчиков.

В самом СЛО «Россия» газете пояснили, что этот заказ на ремонт одного из основных бортов летного спецотряда является разовым, а не регулярным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инцидент не скажется на графике главы государства. В случае необходимости ремонта либо планового обслуживания самолетов СЛО «Россия», которые предназначены для визитов первых лиц государства, предусмотрена замена на аналогичный борт.

По данным издания, именно этот Ил-96 (номер борта не указан из соображений безопасности) нередко используется в ходе зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина. В частности, этим бортом в октябре 2016 года Владимир Путин летал в Берлин, где проходила встреча глав государств в «нормандском формате». На этом же самолете в сентябре 2016 года президент совершил визит в Китай, где проходил саммит G20.