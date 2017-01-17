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СМИ: в Москве пройдет коронация вора в законе на место Шакро Молодого (ФОТО)

Опубликовано 17.01.17 09:57 СМИ: в Москве пройдет коронация вора в законе на место Шакро Молодого (ФОТО)

Также журналисты назвали имя главного кандидата на "пост" "смотрящего по России" вора в законе.

В Москве в ближайшие дни состоится коронация вора в законе, которого признают все ключевые фигуры криминального мира. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, в прошедшие выходные в Екатеринбург приезжали воры в законе из Перми, где они провели переговоры со своими местными "коллегами". Затем лидеры криминального мира отправились на сходку ужшкммт в Москву, где им предстоит выбрать человека вместо 63-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой, который, судя по всему, получит длительный срок по делу о вымогательстве и не сможет вести "дела".

Вячеслав Шестаков (Слива)

По слухам, согласованной фигурой на место главного "смотрящего по России" является 60-летний Вячеслав Николаевич Шестаков (Слива), уроженец Московской области и приближенный Деда Хасана в прошлом.

30 декабря 1997 года в отношении Шестакова было возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы". Его объявили во всероссийский и международный розыск.

Уточняется, что Шестаков отбывал срок в Свердловской области в ИТК-6, Тавдинского УЛИУ, после чего был переведен в ИК-6 строгого режима, где ему предоставили возможность проживания в отдельной комнате и разрешили провести несколько длительных свиданий за пределами колонии, а также отдых на турбазе "Чайка" и поездку в Тюмень для встречи в ресторане «Сам-Янг» с лидерами уголовно-преступной среды.

По словам администрации ИК-6, Шестакова перевели в колонию-поселение И-299/8. Оттуда он уехал в отпуск в город Люберцы, но не встал там на учет в территориальный орган внутренних дел . Его задержали 13 февраля 1999 года в чешских Карловых Варах.

Добавим, что в числе других кандидатов на место "крестного отца" в России называются 59-летний Владимир Тюрин (Тюрик) и 52-летний вор в законе Юрий Пичугин (Пичуга).
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