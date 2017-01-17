На Урале мать нашла младенца мертвым под батареей

Установлена причина смерти девятимесячной малышки, найденной мертвой под батареей в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге мать нашла обгоревшее тело своей 9-месячной дочери под батареей. По данным полиции, инцидент произошёл в съёмной комнате в Железнодорожном районе города, пишет Лайф.

Вечером 13 января 33-летняя мать и её 51-летний сожитель, отец ребёнка, как обычно, ложились спать. Женщина положила 9-месячную дочь Арину возле себя на диван, который стоял рядом с отопительным прибором. Между спальным местом и стеной с батареей положила подушку. Утром обнаружила дочку ужшкммт мёртвой под батареей, с ожогами.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девятимесячной девочки, обожженное тело которой родители нашли под батареей в своей квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, девочка скончалась от полученных ею ожогов тела, сообщает «URA.RU».

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Изначально были данные о том, что судмедэксперт, который принимал участие в осмотре тела девочки на месте происшествия, сделал предварительное заключение, что ожоги ею получены уже после смерти. Однако экспертиза показала иное.