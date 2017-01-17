"Похоже на вымогательство и шантаж": уволенный священник рассказал о поборах РПЦ

Бывший священник из Красноярского края пожаловался митрополиту на финансовую ситуацию в своем храме.

Бывший священник из Красноярского края пожаловался митрополиту на то, что его уволили за недостаточный сбор денег с прихожан. В своем обращении экс-настоятель Петро-Павловского храма в селе Каратузское иерея Виктора Пасечнюка на имя митрополита приводит цифры. По его словам, сельский приход с населением 7 тысяч человек должен перечислять в епархию 300 тысяч рублей в год сборов с прихожан, а также еще 600 тысяч рублей — за свечки ужшкммт и 150 тысяч рублей — "на содержание епархии".

Прослуживший в РПЦ 21 год Виктор Пасечнюк рассказал НГС, что 14 декабря 2016 года митрополит подписал указ о переводе Пасечнюка из настоятелей в штатные священники. После этого священнослужитель написал заявление об увольнении по собственному желанию, и заявление было подписано 20 декабря.

После своего увольнения экс-священник написал митрополиту Пантелеимону о том, что настоящая причина его увольнения кроется в том, что он "не смог по требованию благочинного Минусинского округа отца Евгения Нещерета собрать с верующих 150 тысяч рублей ко дню рождения Пантелеимона". Также Пасечнюк обвинил своего начальника Нещерета в покупке дорогого коттеджа и двух внедорожников, в то время как "приходы благочиния беднеют и разоряются".

"Все это похоже на вымогательство и шантаж", — заявил журналистам священнослужитель.

Пасечнюк утверждает в своем письме, что "Нещерет уже пять лет систематически и методично разоряет каратузский (да и не только каратузский) приход непомерными финансовыми требованиями, которые несоизмеримы с реальными возможностями и соотношением с другими приходами. Например, когда благочинным был отец Михаил Пристая, то мы (настоятели), сдавая деньги при различных сборах, всегда видели, кому и сколько благочинный определил собрать. Новый же благочинный Нещерет, никогда не показывает денежные ведомости сборов, и мы в них не расписываемся, и не видим, кто и сколько сдал денег".

По словам бывшего настоятеля, приходы на юге региона обложены непомерно крупными сборами.

"Например, приход в Каратузском должен был отправлять в епархию дважды в год "неофициальных" сборов по 150 тыс. руб. — по столько же Шушенский и Курагинский приходы. И это при том, что в Каратузском проживают 7 тыс. чел., а в Шушенском и Курагине — 16 и 13 тыс. соответственно", — отмечает он в письме.

Кроме того, приход должен дополнительно перечислять 600 тысяч рублей "на склад" за товары, которые продаются в церкви, хотя, по его словам, потребности в этих товарах не учитываются.

"На сегодняшний день в Каратузском уже лежит "мертвым грузом" церковного товара на миллион рублей. А не выбрано со склада — еще на полмиллиона. Одними свечками такие суммы не выбрать", — подчеркивает Пасечнюк.

"Приход не может продать столько товара, сколько его заставляют брать. Это подобно тому, как если бы глава администрации, открыв свой личный хлебный магазин, пригрозил всем подчиненным съедать в день по 10 булок хлеба, под страхом увольнения. Неужели в епархии нет специалистов, которые могут просчитать соотношение численности населения (его обеспеченности, а ведь в районе только 2 тысячи человек имеют рабочие места) к финансовым обязательствам приходов?" - отмечает он.

Кроме того он указывает на наличие сбора на "содержание епархии", который составляет для прихода в Каратузском в размере 150 тысяч рублей в год.

"Когда подошел срок отдать деньги к вашему дню рождения, которые потребовал благочинный, у меня их не было. В стране кризис. У людей падает благосостояние и доходы. Если раньше мы справлялись с выплатой по сборам с помощью добрых людей-благодетелей (помяни их, Господи, во Царствии Твоем), которые из Москвы и Красноярска перечисляли нам свою милостыню, то сейчас и у них затруднительное положение", — написал Пасечнюк.

Экс-священник заявил, что на его письмо не было никакой реакции сверху.

"Меня игнорируют. Никаких связей. Его увозили наши прихожане 23 декабря к митрополиту… Но их выгнали", - сказал он.

В свою очередь, представители пресс-службы Красноярской епархии заявили изданию, что они знают про письмо: послание было получено 27 декабря, и для разбирательства была создана специальная комиссия.