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В крылатых львах на Банковском мосту в Петербурге нашли "клад"

Опубликовано 17.01.17 09:20 В крылатых львах на Банковском мосту в Петербурге нашли "клад"

В настоящее время знаменитые скульптуры демонтируют для проведения реставрации.

В знаменитых крылатых львах на Банковском мосту в Санкт-Петербурге обнаружен небольшой "клад". В настоящее время скульптуры демонтируют для проведения реставрации. По информации КГИОП, позолоченные крылья и фонари были сняты и увезены в мастерскую еще на прошлой неделе.

Скульптуры львов находятся в неудовлетворительном состоянии. Специалисты говорят о наличии на них сильных потертостей, значительной утрате позолоты, окрасочного слоя и грунта. 

После демонтажа первого льва ужшкммт и снятия плинта с постамента в нем было найдено множество камней, монеты и записки. По мнению экспертов, камни были помещены в постамент для его утяжеления, хотя этот вопрос еще предстоит изучить. При этом записки с личными сохранят в тайне, а наиболее интересные послания, вместе с теми записками, по которым невозможно установить автора, будут отправлены в музей.

Добавим, что результаты первого этапа реставрации планируется представить в мае этого года в мастерской. Предположительно, грифонов вернут на отреставрированный мост к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
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