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Лидер французского "Нацфронта" Ле Пен пообещала признать Крым российским при одном условии

Опубликовано 17.01.17 09:23 Лидер французского "Нацфронта" Ле Пен пообещала признать Крым российским при одном условии

Председатель французской партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обещала официально признать Крым частью России.

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью газете "Известия" заявила о намерении признать Крым российской территорией в случае победы на выборах.

"После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью России. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", — сказала Лен Пен, выразив сожаление, что прошедший в 2014 году в Крыму референдум «не был ужшкммт воспринят в международном сообществе и ООН».

Ле Пен также пообещала, что будет выступать за отмену санкций против России.

"Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности путем снятия несправедливых и неэффективных санкций", - сказала она.

Политик также подчеркнула, что намерена вернуть Франции "место и голос в мире". По ее мнению, на протяжении десятилетий французские власти преследовали идеи европеизма вопреки собственным интересам. "В отличие от других кандидатов в президенты, я отказываюсь присягать какой-либо другой стране, и я не буду, как Франсуа Фийон, Мануэль Вальс и Эммануэль Макрон, искать одобрения своего плана в Берлине", - добавила она.
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