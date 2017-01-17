Председатель французской партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обещала официально признать Крым частью России.

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью газете "Известия" заявила о намерении признать Крым российской территорией в случае победы на выборах.

"После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью России. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", — сказала Лен Пен, выразив сожаление, что прошедший в 2014 году в Крыму референдум «не был ужшкммт воспринят в международном сообществе и ООН».

Ле Пен также пообещала, что будет выступать за отмену санкций против России.

"Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности путем снятия несправедливых и неэффективных санкций", - сказала она.

Политик также подчеркнула, что намерена вернуть Франции "место и голос в мире". По ее мнению, на протяжении десятилетий французские власти преследовали идеи европеизма вопреки собственным интересам. "В отличие от других кандидатов в президенты, я отказываюсь присягать какой-либо другой стране, и я не буду, как Франсуа Фийон, Мануэль Вальс и Эммануэль Макрон, искать одобрения своего плана в Берлине", - добавила она.