До участия в предвыборной гонке миллиардер выступал за санкции против Москвы.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп до своего участия в предвыборной гонке называл Россию "самой большой" США и выступал за санкции против Москвы. Об этом заявили журналисты CNN после изучения серии интервью миллиардера, которые он дал в марте 2014 года в самый разгар Крымской весны.

Как пишет Lenta.ru, среди прочего, бизнесмен согласился с экс-кандидатом в президенты Соединенных Штатов Миттом Ромни, назвавшим РФ "геополитическим врагом США номер один".

"Митт был прав, и он также был прав, когда сказал ужшкммт в одной из дискуссий о России: "Наша самая большая проблема — Россия". Оказалось, что он абсолютно прав. Посмотрите, что Россия сделала с Ираном, как она взяла под контроль ситуацию в Сирии и практически во всех других местах. Мы выкинуты отовсюду", — сказал он 24 марта.

До этого, 3 марта 2014 года, Дональд Трамп сказал. что США могли бы использовать экономические меры в ущерб России.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики", — заявил он, подчеркнув, что РФ "не является сильной страной в плане экономики".

14 марта представитель республиканцев и вовсе открыто выступил за введение антироссийских санкций.

"Мы определенно должны ввести санкции. И мы должны продемонстрировать силу... [Президент РФ Владимир] Путин обхитрил [американского коллегу Барака] Обаму", — сказал миллиардер.

Как писал TopNews, 15 января 2017 года Дональд Трамп в интервью газетам Times и Bild Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций.

До этого, 11 января 2017 года, Трамп во время пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, назвав телеканал "ужасной организацией". Такое мнение президент страны выразил после того, как журналисты заявили существовании компромата о его связях с Москвой.