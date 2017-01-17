 
TOP 10

1 Задержан напавший на ночной клуб в Стамбуле

2 Джигурда рассказал, сколько телеканалы платят за участие в скандальных шоу

3 "Похоже на вымогательство и шантаж": уволенный священник рассказал о поборах РПЦ

4 #Это медик виноват: в Сети начался флешмоб в поддержку врачей скорой помощи

5 CNN припомнил Трампу резкие высказывания в адрес России

6 "Русские готовы есть снег, чтобы выжить": советник Трампа рассказал об эффекте санкций

7 В крылатых львах на Банковском мосту в Петербурге нашли "клад"

8 Эксперты: крепкому рублю осталась пара месяцев

9 Лидер французского "Нацфронта" Ле Пен пообещала признать Крым российским при одном условии

10 Дрон заснял на ВИДЕО место крушения Boeing под Бишкеком

Новости наших партнеров

#Это медик виноват: в Сети начался флешмоб в поддержку врачей скорой помощи

Опубликовано 17.01.17 08:03 #Это медик виноват: в Сети начался флешмоб в поддержку врачей скорой помощи

Интернет-пользователи вступились за врачей скорой помощи из Петропавловска-Камчатского, которые не успели прийти на помощь пациенту из-за того, что им преградил дорогу легковой автомобиль.

В социальных сетях набирает обороты флешмоб в поддержку врачей скорой помощи из Петропавловска-Камчатского, которые не успели вовремя прийти на помощь пациенту из-за непустившей их на дороге автоледи.

Врачей, в частности, упрекнули в том, что они потратили время на дорожные разборки, вместо того, чтобы обойти машину пешком.

В частности, министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала произошедшее на Дальнем Востоке безобразием. Комментируя инцидент, министр ужшкммт заметила, что «человеческие амбиции и одной, и другой стороны оказались выше интересов конкретного больного». Скворцова также заявила, что поведение медиков свидетельствует об их низком интеллектуальном уровне.

В ответ в Сети был запущен флешмоб под хештэгом #Это_медик_виноват, с помощью которого пользователи высмеивают тягу людей винить во всех бедах российских врачей. Юзеры в стихотворной форме придумывают абсурдные ситуации, в которых, как им кажется, можно обвинить медицинских сотрудников.

"Чистил нос — застряла вата, — медицина виновата". 

"Кошка бросила котят — фельдшер "скорой" виноват. 

"Мне сегодня скучновато — врачи в этом виноваты". 

"Вороватый губернатор — медики все виноваты". 

"Доллар, санкции и войны — виноват врач участковый" 

"Кто чихнул, кто обо…лся — явно медик постарался" 

"Что-то ветер дует в спину! Виновата медицина! Что-то стало холодать! Медик виноват, видать!" 

"Оторвали лапу мишке — злобный виноват врачишка".

***
Если вы упали вдруг на нечищенной дороге,вряд ли будут виноваты в этом ЖКХ.

Надо вам бежать в больницу и в приёмнике орать.

Вам ведь было очень больно,попу всю отбили вы.

Нет у медика сочувствия и слезинок на глазах,он вам попу не целует...здравствуй жалоба в Госздрав.

Ну а то,что вы упали это медик виноват

***
Настроения нет с утра-это медиков вина. 

Сопли с носу потекли-виноваты все врачи. 

Нету денег на айпад-это медик виноват. 

Жена мужу изменила-это всё врачи,му***лы. 

Снег не чистят в снегопад-это медик виноват. 

Низкий уровень зарплат-это медик виноват.. 

Алкоголь подорожал-это медик оплошал. 

Чтобы в жизни не случилось-виновата медицина. 


***
Ветер сакуры цвет оборвал

И нету сакэ

Виноват в этом медик/

Как писал TopNews, шокирующий инцидент в Петропавловске-Камчатском произошел 10 января 2017 года, когда. 21-летний местный житель скончался, не дождавшись бригады скорой помощи из-за того, что дорогу медицинской карете преградила женщина-водитель и ее спутник. Задержка привела к тому, что врачам потребовалось 13 минут, чтобы добраться до пациента, вместо трех.
Другие материалы по этой теме

На Камчатке возбуждено уголовное дело после гибели мужчины из-за инцидента со скорой

В Сеть попало ВИДЕО, как иномарка не пустила "скорую" к умирающему пациенту

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга