Это медик виноват: в Сети начался флешмоб в поддержку врачей скорой помощи

Интернет-пользователи вступились за врачей скорой помощи из Петропавловска-Камчатского, которые не успели прийти на помощь пациенту из-за того, что им преградил дорогу легковой автомобиль.

В социальных сетях набирает обороты флешмоб в поддержку врачей скорой помощи из Петропавловска-Камчатского, которые не успели вовремя прийти на помощь пациенту из-за непустившей их на дороге автоледи.

Врачей, в частности, упрекнули в том, что они потратили время на дорожные разборки, вместо того, чтобы обойти машину пешком.

В частности, министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала произошедшее на Дальнем Востоке безобразием. Комментируя инцидент, министр ужшкммт заметила, что «человеческие амбиции и одной, и другой стороны оказались выше интересов конкретного больного». Скворцова также заявила, что поведение медиков свидетельствует об их низком интеллектуальном уровне.

В ответ в Сети был запущен флешмоб под хештэгом #Это_медик_виноват, с помощью которого пользователи высмеивают тягу людей винить во всех бедах российских врачей. Юзеры в стихотворной форме придумывают абсурдные ситуации, в которых, как им кажется, можно обвинить медицинских сотрудников.

"Чистил нос — застряла вата, — медицина виновата".

"Кошка бросила котят — фельдшер "скорой" виноват.

"Мне сегодня скучновато — врачи в этом виноваты".

"Вороватый губернатор — медики все виноваты".

"Доллар, санкции и войны — виноват врач участковый"

"Кто чихнул, кто обо…лся — явно медик постарался"

"Что-то ветер дует в спину! Виновата медицина! Что-то стало холодать! Медик виноват, видать!"

"Оторвали лапу мишке — злобный виноват врачишка".

***

Если вы упали вдруг на нечищенной дороге,вряд ли будут виноваты в этом ЖКХ.

Надо вам бежать в больницу и в приёмнике орать.

Вам ведь было очень больно,попу всю отбили вы.

Нет у медика сочувствия и слезинок на глазах,он вам попу не целует...здравствуй жалоба в Госздрав.

Ну а то,что вы упали это медик виноват

***

Настроения нет с утра-это медиков вина.

Сопли с носу потекли-виноваты все врачи.

Нету денег на айпад-это медик виноват.

Жена мужу изменила-это всё врачи,му***лы.

Снег не чистят в снегопад-это медик виноват.

Низкий уровень зарплат-это медик виноват..

Алкоголь подорожал-это медик оплошал.

Чтобы в жизни не случилось-виновата медицина.



***

Ветер сакуры цвет оборвал

И нету сакэ

Виноват в этом медик/

Как писал TopNews, шокирующий инцидент в Петропавловске-Камчатском произошел 10 января 2017 года, когда. 21-летний местный житель скончался, не дождавшись бригады скорой помощи из-за того, что дорогу медицинской карете преградила женщина-водитель и ее спутник. Задержка привела к тому, что врачам потребовалось 13 минут, чтобы добраться до пациента, вместо трех.