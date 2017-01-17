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10 Умер астронавт "последний человек на Луне"

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Умер астронавт "последний человек на Луне"

Опубликовано 16.01.17 23:50 Умер астронавт "последний человек на Луне"

Сернан на данный момент является последним человеком, который стоял на поверхности Луны.

В США на 83 году жизни умер последний побывавший на Луне астронавт Юджин Сернан. Об этом сообщается в Twitter NASA.

«Мы опечалены кончиной астронавта NASA Джина Сернана, который был последним человеком, ступившим на Луну», — говорится в сообщении NASA.

Он был в космосе три раза и является последним человеком, кто побывал на поверхности Луны - в декабре 1972-го года. В 1996 году он был вторым пилотом корабля "Джемини-9", в 1969-м пилотировал "Аполлон-10", а спустя четыре года командовал миссией "Аполлона-17".

Корабль "Аполлон-17" в ужшкммт декабре 1972 совершил одиннадцатый и последний полет в рамках программы "Аполлон". В ходе этой миссии люди в шестой — и пока последний — раз высадились на Луне. Астронавты провели на спутнике Земли почти 75 часов и совершили три выхода из корабля. На поверхности Луны Сернан тогда написал инициалы своей дочери — "TDC".
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