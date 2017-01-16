Инаугурация состоится в Вашингтоне в пятницу утром — в 20 часов по московскому времени.

В США за несколько дней до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность компания Gallup провела опрос, согласно которому нового президента поддерживают только 40% американцев.

Опрос проводился 4–8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 4%. По результатам исследования, рейтинг популярности Дональда Трампа бьет антирекорды. С одобрением к Трампу относятся лишь 40% американцев.

При этом аналогичный опрос, проведенный за несколько ужшкммт дней до вступления в должность ныне уходящего президента США Барака Обамы, показал, что к нему испытывали пиетет 78% американцев. Рейтинг популярности Джорджа Буша-младшего перед инаугурацией находился на уровне 62%, Билла Клинтона – 66%.

Таким образом, Дональд Трамп рискует войти в историю как президент с самым низким рейтингом на момент вступления в должность. Напомним, инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.